أوكوشا يعتنق الإسلام

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جدة - عمرو شويل أعلن النجم النيجيري أوجستين جي جي أوكوشا اعتناقه الدين الإسلامى، كما قام بتغيير اسمه واتخد من الأسماء “محمد” تيمنا بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. وأعلن أوكوشا عن اعتناقه الإسلام خلال تواجده فى مدينة اسطنبول التركية. يذكر أن صاحب المراوغات الساحرة لعب مع باريس سان جيرمان، وهال سيتي، وأنهى مسيرته في تركيا وفيها دخل الإسلام وقرر العيش في العاصمة إسطنبول.

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