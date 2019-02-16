شكرا لقرائتكم بورسعيد بتفرح.. إسلام عيسي حاوى المصري يدخل قفص الزوجية(صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل النادى المصرى لكرة القدم، بزواج اللاعب إسلام عيسى اليوم، الذى عقد فى مسقط رأسه بالشرقية أمس الجمعة. النادى المصرى Advertisements ونشر النادى المصرى، صورا من حفل الزفاف، وعلق قائلاً:" خالص أمنياتنا القلبية لنجم المصرى إسلام عيسى والذى احتفل بزفافه بمسقط رأسه بالشرقية مساء الجمعة بحضور نجوم الفريق الأول بالقلعة الخضراء ". حضر حفل الزفاف، اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم وعضو مجلس النواب عن مركز ومدينة أبو حماد بالشرقية.

اسلام عيسي خلال حفل الزفاف

اسلام عيسي

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