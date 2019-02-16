شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحتج على الحكم محمد عبدالله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قدم النصر احتجاجاً رسمياً إلى اتحاد الكرة على أداء طاقم التحكيم بقيادة محمد عبدالله الذي شهدته مباراة «العميد»أمام الشارقة في دوري الخليج العربي. وجاء في الرسالة أن «المباراة شهدت أحداثاً مثيرة وارتباكاً ملحوظاً من حكم اللقاء في اتخاذ القرارات من بينها إشهار البطاقة الحمراء للاعبنا طارق أحمد في الدقيقة 43 من الشوط الأول والقرار الأكثر غرابة إلغاء هدف التعادل لفريقنا الذي أحرزه روني فرنانديز في الوقت بدل الضائع على الرغم من أن كافة الإعادات أثبتت صحة الهدف ليحرم فريقنا من التعادل المستحق».
وأعرب النصر عن «دهشته من استمرار القرارات التحكيمية الخاطئة التي من شأنها تغيير نتائج المباريات».
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