الوصل يستضيف الأهلي السعودي في «كأس زايد» الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير



يستضيف الوصل فريق الأهلي السعودي عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب زعبيل، في مواجهة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يكون الإياب يوم 25 فبراير/شباط الحالي على ملعب الجوهرة في جدة.

ويعد الوصل سفير كرة الإمارات في البطولة، وهو سبق أن هزم فريقين كبيرين في طريقه لربع النهائي، هما الاتحاد جدة، والأهلي المصري.

من جهته، وصف الروماني لورينت ريجيكامب مباراة الليلة بالممتعة مع فريق قوي، لديه لاعبون أصحاب قدرات عالية.

وأوضح ريجيكامب أن لاعبي الوصل لا يحتاجون إلى تحفيز في مثل هذه المباريات، وقال: «فريقنا جاهز وعلينا أن نتأكد من جاهزية خميس إسماعيل الكاملة حتى ندفع به في المباراة»، وتابع: «رغم الخسارة في الدوري، يجب علينا ألا نشعر بضغوط، نحن نلعب مع خصم قوي ويلعب بخمسة محترفين، هذه اللائحة لا نستطيع أن نغيرها الآن».

من جانبه، أكد علي سالمين لاعب الوصل جاهزيتهم كلاعبين للمواجهة، وقال «نحن نلعب باسم الوطن، ونشكر كل الأندية التي أعلنت الوقوف معنا في المباراة وسنترجم هذا الاهتمام داخل الملعب».

من ناحيته، أكد الأورجواياني خورخي فوساتي مدرب أهلي جدة أهمية المباراة وصعوبتها، وقال: «الجميع يعلم الفترة القليلة التي توليت فيها أمر تدريب الفريق، لقد أدينا المباراة الأخيرة أمام النصر بشكل ممتاز رغم الخسارة، لاعبو الأهلي أسعدوني بالأداء الجيد وهذا دافع لهم أمام الوصل الذي لديه إمكانيات رائعة».

بدوره، قال السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة إنهم كلاعبين جاهزون رغم قصر الفترة بالنسبة للمدرب الجديد، لأنهم يعرفون تفكير مدربهم، معتبراً أن مواجهة الليلة صعبة للغاية لأنها مع فريق استطاع أن يزيح الأهلي المصري من دور الستة عشر للمنافسة. وقال السومة: بالأمس القريب خرجت حزيناً في ملاعب الإمارات بعد خروج منتخب سوريا من دور المجموعات في بطولة أمم آسيا، واليوم أريد أن أكون سعيداً في دبي.