تنافس رياضي بين عمال الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستمر بنجاح كبير فعاليات النسخة الثانية من المهرجان العمالي الذي أطلقته هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بالتعاون مع شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية، ويشارك فيها نحو 95 فريقاً يمثلون مجموعة من المؤسسات والشركات العاملة في إمارة الشارقة، ويتنافسون أسبوعياً حتى نهاية مارس/‏ آذار المقبل في منتزه الشارقة الوطني.وقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة: «فكرة تنظيم المهرجان الرياضي العمالي، تتماشى مع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة ومثالية للشرائح العمالية كافة». وأضاف: «تكمن أهمية المهرجان في قدرته على تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة للمجتمع، إضافة إلى تطوير مفهوم الرياضة للجميع، من خلال رعاية ورفع الروح المعنوية للعمال»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الرياضة تحولت في إمارة الشارقة إلى وسيلة لإسعاد هذه الفئة التي توليها القيادة الرشيدة اهتماماً عالياً.