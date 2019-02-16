ليلى المرزوقي بطلة للملكية الخاصة.. وفاطمة المري تتصدر الرئيسي

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بتوجهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، واصل مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي الثالث عشر للفروسية - ركوب القدرة والتحمل فعاليات يومه الثالث، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات في قرية بو ذيب العالمية للقدرة التابعة له، بمدينة الختم، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسط مشاركة واسعة من الفرسان وحضور كبير لفعاليات المهرجان المتنوعة واهتمام بسمات المهرجان المتفرد بها من مؤتمر دولي وسباق لمسافة 240 كيلومتراً.

توج حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد الفائزين في سباق 100.91 كيلومتر للخيول ذات الملكية الخاصة وفق نقاط بروتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل، حيث فازت بالمركز الأول الفارسة ليلى محمد عبيد المرزوقي من اسطبلات الكمدة على صهوة الجواد «جابولاني إندورانس» وتوّجت بطلة للسباق، ونالت جائزة عبارة عن سيارة فاخرة ومبلغ مالي، فيما حلت في المركز الثاني مارجيك فيسر فاليري من اسطبلات محمد عبدالله الكميتي، على صهوة «ماريك أورينتال»، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «لوف راي» من اسطبلات الكمدة، وحصل الفائزون الثلاثة على جوائز قيمة عبارة عن 3 سيارت ومبالغ نقدية.

وحافظ الفرسان الثلاثة الذين تصدروا أمس الأول الجولة الأولى من سباق 242.15 كيلومتر «ثلاثة نجوم» على مراكزهم في جولة اليوم من السباق نفسه، وفقاً لبروتوكول بوذيب، فتصدَّرت الفارسة فاطمة جاسم سعيد المري السباق على صهوة الجواد «كاميرون» من اسطبلات دباوي، فيما حل ثانياً الفارس صقر هلال المحروقي على صهوة «ايجوال فارنينتي» من اسطبلات ورسان، وجاء ثالثاً الفارس منذر أحمد البلوشي على صهوة «ستايل أورلاندو» من اسطبلات ند الشبا.

وفي السباق نفسه وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي، تصدر السباق الفارس ينذر أحمد البلوشي على صهوة الجواد «ستايل أورلاندو» من اسطبلات ند الشبا، فيما حلّ في المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي من اسطبلات إم آر إم، على صهوة الجواد «سيام دو بارثاس»، وجاءت في المركز الثالث الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة «كاميرون» من اسطبلات دباوي.

وتم تكريم 13 فارساً من طلاب أكاديمية بوذيب للفروسية الذين شاركوا في جولة تعليمية أمس لمسافة 20 كيلومتراً هدفت إلى صقل الطلاب وتأهيلهم وتعليمهم أساسيات رياضة ركوب القدرة، وكيفية التعامل مع الخيل، والتناغم مع المسارات الطبيعية، حيث تعد الجولة من أساسيات برنامج وعمل أكاديمية بوذيب للفروسية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بتأهيل وإعداد المزيد من الفرسان والفارسات من الناشئة وصغار السن، ليكونوا فرسان المستقبل.

وتختتم اليوم فعاليات المهرجان الذي كان انطلق الأربعاء الماضي، إذ سيشهد في الخامسة والنصف صباحاً إجراءات الفحص البيطري لسباق 242.15 كم دولي مفتوح «ثلاث نجوم» في يومه الثالث «80.47 كم» الذي ينطلق في السادسة والربع صباحاً، وينطلق في التوقيت نفسه سباق 120.27 كم دولي للشباب والناشئين «نجمتان»، يعقبه في السابعة انطلاق سباق 80.47 كم دولي تأهيلي «نجمة واحدة»، وفي الثامنة والنصف سيكون الفحص الطبي لجولة أكاديمية بوذيب التعليمية لمسافة 40 كم التي تنطلق في التاسعة صباحاً.