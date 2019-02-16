شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يمدد عقد مدربه فالفيردي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة أمس تمديد عقد مدربه أرنستو فالفيردي لموسم اضافي (2020-2019) مع خيار التمديد لموسم ثانٍ.

وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة رسمية فاز في 65 منها (43 في الدوري و11 في الكأس و10 في دوري الأبطال وواحدة في كأس السوبر) وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات فقط. سجل فيها 233 هدفاً، منها 74 هدفاً و32 تمريرة حاسمة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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