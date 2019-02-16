شاهين ينطق بلسان الشرقاوية: متصدر لا تكلمني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أحمد مصطفى



اختصر شاهين عبدالرحمن كابتن الشارقة، حال لاعبي ومشجعي «الملك» بعد الفوز المثير على النصر في«الفيروز الأزرق» بهدف مينديز، عندما قال: «متصدر لا تكلمني»، مستعيراً العبارة الشهيرة للتباهي بالقمة.

وقال شاهين أيضا الذي قدم أداء بطولياً مع رفاقه إن «الشارقة هذا الموسم غير»، وإن «العنبري زرع فينا ثقافة الفوز وجعلنا نلعب من اجل هدف، ونلعب كل مباراة وكأنها نهائي».

من جهته، اعترف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بأن اللقب الغائب عن «الملك» منذ 1996،أصبح حلم كل الشرقاوية، وقال«كل الأمور من حولنا إيجابية، من دعم حاكم الشارقة وإدارة النادي ومجهود اللاعبين، ونتمنى ان نستثمر هذا الشيء في نهاية الموسم».

واعتبر أن الفوز مهم جدا لأنه ليس من السهل الفوز على النصر في ملعبه، معترفاً بأن الشارقة منذ فترة طويلة لم يختبر وضع الصدارة في هذه المرحلة المتقدم، لكن في نفس الوقت لا يعني هذا ان كل شيء انتهى، فهناك مباريات متبقية والمشوار طويل، وكل المباريات صعبة إن كانت مع الفرق المنافسة، أو تلك التي تحتل آخر سبعة مراكز في الجدول.

وحافظ الشارقة بفوزه على النصر على الصدارة برصيد 37 نقطة، ووضع ضغطاً كبيراً على مطارديه العين وشباب الأهلي اللذين لعبا أمس، كما انه حقق رقما للتاريخ بعدما كان أول فريق إماراتي يحقق الفوز في افتتاح النصر لمبارياته الرسمية على ملعبه الجديد (استاد آل مكتوم).

وكانت تقنية الفيديو «الفار» نجم المباراة الأول حيث تدخلت في ثلاث حالات وألغت هدفين، واحد للشارقة في بداية اللقاء، والثاني للنصر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع مثير والذي أشعل غضب النصراوية بعدما احتفلوا بجنون وللحظات معدودة بهدف التعادل.

وأصبح «الفار» العدو الأول للنصر، بعدما تدخل في آخر ثلاث مباريات ضدهم وفي الثواني الأخيرة، وذلك باحتساب ركلة جزاء في آخر ثانية من الوقت الضائع في مباراة عجمان في الدوري والتي انتهت 2-2، ثم باحتساب ركلة جزاء ثانية لشباب الأهلي في الدقيقة 89 أدت إلى التعادل في الكأس ثم الذهاب لركلات الترجيح التي أحزنت «العميد»، وكانت الحالة الثالثة أمس الأول.

كما تدخل «الفار» لطرد لاعب وسط النصر طارق أحمد في الدقيقة 43، في الوقت الذي كان «العميد» هو الأخطر فرصاً، واعترف عبدالعزيز العنبري بأن«النصر كان منافسا قويا خلال اللقاء واستطاع أن يجاري الشارقة في معظم أوقاته، كما كان لطرد طارق أحمد الدور في سيطرة الشارقة الذي استفاد منه بصورة كبيرة خاصة أن طارق لاعب مؤثر في الفريق».

من جانبه، عبر عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس شركة الكرة بنادي النصر عن غضبه من نتيجة المباراة، مؤكدا أن حكم اللقاء محمد عبدالله لم ينصف الفريق خلال الكثير من أوقات اللقاء وكان الأبرز في ذلك حالة الطرد التي تعرض لها طارق أحمد، مؤكدا أنها أثرت كثيرا في «العميد».

وأضاف أبوالشوارب: تمنينا أن يأخذ الحكم دقيقة واحدة من وقته من أجل التوجه إلى تقنية الفار وإعادة اللقطة الخاصة بطرد اللاعب طارق، مثلما انتظر أكثر من 3 دقائق كي يثبت طلب الشارقة في الحصول على ركلة الجزاء التي جاءت في نهاية الحصة الأولى من اللقاء.

وتابع: شهدت المباراة تعرض لاعبي النصر إلى تدخلات قوية وعنيفة من لاعبي الشارقة ولكن حكم اللقاء لم ينظر لها، مؤكدا أن ما كان يتمناه هو حصول فريقه على حقه في اللقاء فقط دون أي أمر آخر.

من جانبه، عبر الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر عن حزنه لخروج فريقه من المباراة دون أن يحقق نتيجة إيجابية على الرغم من المستوى الذي ظهر به واستطاع أن يسيطر على مجريات الأمور في الكثير من أوقات اللقاء، لافتا إلى أن تقنية «الفار» أثرت في الفريق خلال معظم الأوقات وللمرة الثالثة تواليا.

وتابع المدرب: كنا نستحق الخروج بالتعادل على أقل تقدير لكن لا أعرف ما الذي حدث معنا، وفي النهاية أنا فخور بمستوى اللاعبين وما قدموه وأنتظر منهم المزيد في المباريات المقبلة.