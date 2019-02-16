شكرا لقرائتكم خبر عن كرنفال بحري في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم السبت في شواطئ دبي،حدثين رياضيين بحريين للمرة الأولى في الإبحار الشراعي المحلي التراثي والحديث وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية.

ويعد الحدثان كرنفالاً بحرياً ثرياً يجمع بين (الأصالة) متمثلة في منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما و(الحداثة) متمثلة في منافسات الجولة الأولى من بطولة (دبي جونيور ريغاتا) للشراعية الحديثة.

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي بالمشاركين في المنافسات التي تنطلق من العاشرة صباحاً بالنسبة لبطولة ريغاتا، والواحدة والنصف ظهراً لقوارب 22 قدماً.

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