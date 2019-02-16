الزرعوني يحصد ثلاث ذهبيات للإمارات في «الريشة الطائرة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق لاعب منتحب الريشة الطائرة محمد أحمد الزرعوني، إنجازاً مهماً لدولة الإمارات أمس، في ختام ألعاب الريشة الطائرة ضمن دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019، التي تستضيفها الشارقة حتى 16 فبراير الجاري، حيث أحرز الزرعوني 3 ميداليات ذهبية ضمن منافسات الزوجي المختلط. وشهدت المنافسات صراعاً كبيراً بين لاعبي الهند وتايلاند على الميداليات الملونة، واستطاعت السورية هيفاء منصور أن تقدم لبلادها ذهبيتي المختلط والفردي، وذلك ضمن منافسات اللعبة التي تقام على صالة الجامعة الأمريكية بالشارقة.

وكانت أولى الميداليات الذهبية عن طريق اللاعب محمد أحمد الزرعوني في منافسات الرجال لفئة «MS-WH

2» بحصوله على المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني الأفغاني أوميد هاكجو، وتبعه في المركز الثالث اللبناني ناجي يزبك، أما الميدالية الذهبية الثانية في الزوجي المختلط الرجال مع السيدات فكانت عن طريق الزرعوني الذي عاد ليخطف المركز مع اللاعبة السورية هيفاء منصور، فيما حل في المركز الثاني الزوجي، الكويتي خالد ماجد واللبنانية ريتا سعادة.

وواصل الزرعوني تألقه في الزوجي المختلط بفوزه مع الكويتي خالد ماجد بالمركز الأول، بينما حصلت السورية هيفاء منصور مع اللبنانية ريتا سعادة، وحلّتا في المركز الثاني، فيما حل الثنائي اليمني محمد العطاس وأحمد محمد في المركز الثالث.

وفي زوجي السيدات لفئة «WD SL3-SU

5»، أحرز الزوجي المكوّن من الهندية بارول بارمر، والتايلاندية سامونكورن فوتيسببايبون المركز الأول حاصدتين الذهبية، فيما حصلت اللاعبة ميرة أبو حطب، على المركز الثاني مع البحرينية زينب محمد.

وضمن الفئة المختلطة فازت السورية هيفاء منصور بالمركز الأول، والكويتي خالد ماجد بالمركز الثاني، واليمني محمد العطاس بالمركز الثالث، أما في فئة «MS SL4-SU5» ففاز الهندي سوكانت كادام قدام بالمركز الأول.

وتصدرت الجزائر منافسات اليوم الثاني لألعاب القوى المقامة على مضمار وميدان نادي الثقة وأحرزت7 ذهبيات،فيما حل بالمركز الثاني منتخب الإمارات برصيد 20 ميدالية منها خمس ذهبيات.

وبسباق 100م عدو تحت 17 سنة للكراسي فئة T34385354 فاز بالمركز الأول والذهبية الإماراتي أحمد نواد بزمن 16,61 ثانية،ونال البرونزية محمد الشحي.

وفي سباق 100 م للرجال كراسي متحركة t3334 نال محمد الحامدي الفضية،وفي منافسات دفع الجلة للرجال فئة F34F57 تحت 20 سنة كراسي، نال الذهبية الرامي الإماراتي علي حسين،ونال البرونزية الإماراتي سعود عبد العزيز، وفي دفع الجلة للرجال فئة F33 نال الفضية الإماراتي عبد العزيز الشحي، وضمن منافسات رجال كراسي متحركة فئة F34 حصد المركز الثاني الإماراتي أحمد النقبي . وتوّج الإماراتي محمد الحمادي بذهبية منافسة T

34 بزمن 3:31:86 دقيقة،وثريا الزعابي بذهبية رمي الرمح للسيدات ،وحلت سعاد الحمادي بالمركز الثاني .

وعلى صعيد مسابقة سيف المبارزة، تمكّن المنتخب الروسي من حصد الذهب بفوزه في الدور قبل النهائي على المنتخب العراقي 45-31، لتواصل السيوف الروسية هيمنتها على مجريات الحدث أمام الفريق البولندي في النهائي الذي لم يصمد وخسر بنتيجة 45-25.

وقام بتكريم الفائزين المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، والعميد عبد الملك جاني، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس لجنة المراسم والتشريفات للبطولة، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للبطولة.

وتسيّد لاعبو كوريا الجنوبية وتايلاند ميدان رماية القوس والسهم، ضمن منافسات القوس المركّب والقوس الأولمبي، ونجح الزوجي الكوري سو أوك لي، وجو هيون كيون، في اقتناص الميدالية الذهبية في مسابقة القوس الأولمبي لمسافة 50 متراً، فيما أحرز الميدالية الفضية الزوجي الإماراتي غلام خورشيد والكوري كو دو سب.

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