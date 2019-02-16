كشف تفاصيل دولية «دبي ماسترز» للطائرات اللاسلكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة «دبي ماسترز» الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر «الريموت كونترول» مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم بنادي «آر سي» بمنطقة الليسيلي بطريق دبي العين، لكشف تفاصيل البطولة التي يشارك فيها 70 طياراً يمثلون 20 دولة.

وسيحضر المؤتمر نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة، وعبدالله المنصوري نائب رئيس اللجنة المنظمة وطارق السعدي مدير البطولة وسالم أكرم رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات، ومنصور البلوشي الراعي الذهبي للبطولة.

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