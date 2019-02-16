كأس العالم لرماية أصحاب الهمم تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 التي تستمر حتى 24 فبراير/شباط الحالي، بميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف في مدينة العين، بتنظيم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقام منافسات البطولة للعام الرابع على التوالي على أرض الدولة وللمرة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 440 لاعباً منهم 220 لاعباً ولاعبة يرافقهم مدربوهم ورؤساء الوفود الذين تخطى عددهم 220 مشاركاً يمثلون 47 دولة من مختلف قارات العالم. ويتنافس الأبطال في 27 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات، تتنوع بين المسدس والبندقية ناري «سكتون» وضغط الهواء لمسافات وأوضاع مختلفة، وتستمر للعام الثاني إضافة فئة رماية الأطباق التي أدرجت ضمن برنامج البطولة العام المنصرم، غير أن العام الحالي يشهد للمرة الأولى مشاركة نسائية، وتؤهل الأرقام المسجلة بمنافسات البطولة أصحابها للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 وفي كافة المنافسات الدولية.

ويضم المنتخب الوطني البطل الأولمبي صاحب الأرقام القياسية العالمية عبدالله سلطان العرياني «كابتن ومدرب» ومعه عبدالله سيف العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني، وعبدالله الأحبابي، ويعقوب الزرعوني، وسعيد الطنيجي، وعلي يونس، واللاعبة لطيفة السويدي، ومعهم المدرب محمد حسين، ويضم فريق الشوزن سيف هلال الحميري، ومحمد علي حسن الحامد، ومحمد هاشل الحبسي.