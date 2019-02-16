الوحدة يهزم دبا الفجيرة 3-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



عاد الوحدة إلى الانتصارات بفوزه على دبا الفجيرة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد آل نهيان بأبوظبي، وسجل ثلاثية العنابي خليل إبراهيم «14» تيجالي«57» وليوناردو «94»، بينما أحرز هدف النواخذة ياسين البخيت «51»، وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد دبا في 4 نقاط بالمركز الأخير.

جاءت المباراة التي شهدها 466 مشجعاً متوسطة المستوى وأضاع من خلالها «العنابي» فرصاً بالجملة خاصة من البرازيلي ليوناردو، لكن ذلك لم يمنع الوحدة من الثأر لخسارة الكأس أمام دبا.

افتتح الوحدة التسجيل عن طريق خليل إبراهيم من الكرة المرتدة من عبدالله سلطان حارس دبا، وأجرى تين كات تبديلا اضطراريا بخروج سلطان الغافري ونزول ناصر عبدالهادي.

واستغل ياسين البخيت خطأ من أحمد علي لاعب الوحدة في إرجاع الكرة وسجل هدف التعادل للنواخذة، ولم يهنأ دبا بالتعادل بعدما نجح تيغالي في تسجيل الهدف الثاني سريعا، ثم سجل ليوناردو الثالث للوحدة من هجمة مرتدة تبادل من خلالها الكرة مع شانغ ريم.