سعيد بن سرور: «ماونتين هنتر» سجل انتصاراً رائعاً والمسافة تناسبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق «ماونتين هنتر» لجودلفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، فوزاً رائعاً في الشوط السابع الذي امتد على مسافة 2410 أمتار على المسار العشبي.

وارتقى هذا الجواد البالغ من العمر خمس سنوات وابن الفحل «لونرو»، إلى مسافة أطول، واتخذ موقعاً بارزاً بالجهة الداخلية في المراحل المبكرة من المنافسة، فيما تصدى «استرونومر» لقيادة السباق الذي ضم 14 مشاركاً.

وفي آخر خمسة فيرلونج من نهاية السباق، تقدم «ستيج ماجيك» إلى الصدارة ثم انفرد بها تماماً عند الاستدارة حول المنعطف باتجاه المسار المستقيم.

«ماونتين هنتر» الذي كان ينتقل بصورة طيبة، عزّز مواقعه وانتقل من المركز الرابع إلى الثاني عند الدخول إلى المسار المستقيم ثم شقّ طريقه بقوة ليعتلي الصدارة قبل أكثر من فيرلونج ونصف الفيرلونج من خط النهاية، ثم واصل اندفاعه ليكسب بفارق 1.5 طول عن رفيقه بالإسطبل «ريد جاليليو» الذي يدربه أيضاً سعيد بن سرور، والذي استمات بقوة عقب تعرضه لمزاحمة في المسار المستقيم ليقتنص المركز الثاني.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «مسافة ميل ونصف الميل ستكون ملائمة للجواد «ماونتين هنتر» الذي انتقل بشكل رائع للغاية خلال السباق، وبالفعل فقد فرض «ماونتين هنتر» سيطرته على السباق تماماً، خاصة بعدما انتفض قبل نهاية الشوط وحاز الصدارة وأنهى السباق بقوة كبيرة لا سيما في المراحل الأخيرة، حيث تقدمت أربعة خيول لتخطيه، لكنه تصدى لها جميعاً».

وأضاف بقوله: «أعتقد أنه يستطيع الأداء على مسافة أطول قليلاً من ميل ونصف الميل في المستقبل وسنُبقي خياراتنا مفتوحة، لكنه برع في الأداء على هذه المسافة».

كما أشاد المدرب الكبير سعيد بن سرور بأداء «ريد جاليليو»، مؤكداً أنه لا يزال يبذل قصارى جهده، رغم أنه يبلغ الثامنة من عمره، وأضاف: «سنبقيه في السباقات وربما يرتقي عائداً إلى مسافة ميلين، وهي مسافة أفضل بالنسبة له».