الظفرة يصنع التاريخ على حساب العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس

واصل الظفرة طفرته بفوزه التاريخي غير المسبوق على العين 3-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس، في استاد حمدان بن زايد.

ورفع الظفرة رصيده إلى 17 نقطة، وبقي العين وصيفاً برصيد 32 نقطة، لكنه ابتعد بفارق 5 نقاط عن صدارة الملك الشرقاوي.

ويعد فوز الظفرة تاريخياً والأكبر على العين، حيث إنه سبق أن فاز عليه مرتين في تاريخ مواجهات الفريقين التي بدأت في 2002، لكن بنتيجة 2-1 في 2010، و4-3 في 2013، ولأول مرة يكون الفارق بينهما ثلاثة أهداف.

وتقدم الظفرة بهدف خالد باوزير في الدقيقة الثانية من كرة رأسية، مستفيداً من عرضية ميليسي بعدما هرب من رقابة محمد فايز، ليضعها برأسه على يمين الحارس خالد عيسى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 85 عن طريق البرازيلي رومولو، واختتم المهرجان المدافع عبد الرحمن يوسف بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

وشهدت الدقيقة 16 إقدام مدرب العين سوبيتش، على إخراج يحيى نادر وإدخال ريان يسلم؛ الأمر الذي جعل نادر يغضب عند خروجه.

وقال سوبيتش: «قمت بتغيير يحيى لأنه لم يقاتل على الكرة كما طلبت منه».

وتابع «لم نظهر بالمستوى المطلوب خلال المباراة لذلك لم نكن نستحق الفوز ولن أتحدث عن التفاصيل بالتأكيد خلال المؤتمر الصحفي».

وأكمل: عندما تخوض مباريات كرة القدم عليك إظهار روح التحدي وعندما تفتقد إلى التعامل مع ظروف المواجهة بعقلية الفوز فلن تتمكن من تحقيق أهدافك والمؤكد أن الخسارة التي تعرض لها الفريق اليوم كانت قاسية.