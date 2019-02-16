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بولو الإمارات يواجه بن دري في نهائي كأس الماسترز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات إلى فوز كبير على فريق ذئاب دبي بقيادة أحمد الحبتور بنتيجة 8.5-5 في مباراة من أربعة أشواط تسيد فيها فريق الإمارات الأشواط الثلاثة الأولى، أما الشوط الرابع فقد ظهر فيه فريق الذئاب كالمارد وهدد مرمى الإمارات أكثر من مرة.
المباراة في مجموعها متوسطة المستوى ودانت فيها السيطرة لفريق الإمارات الذي صال وجال وأنهى شوطي المباراة الأول والثاني بنتيجة 7.5-2 ولم يشهد الشوط الثالث سوى هدف واحد أحرزه الذئاب رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف، وفي الشوط الرابع نجح فريق الإمارات في إحراز هدف ثمين ليرتفع رصيده إلى 8.5 هدف ويبدو أنه اكتفى بهذا الفارق، في المقابل قام فريق الذئاب بمحاولات عديدة وفاجأ الجمهور بمستوى مغاير للأشواط الثلاثة وأحرز هدفين وأضاع مثلهما وظهر بصورة طيبة لينتهي اللقاء بتقدم الإمارات بنتيجة 8.5-5 ليتأهل للمباراة النهائية التي ستجمعه بفريق بن دري في الرابعة عصر اليوم على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وسيكون طرف المباراة النهائية اليوم فريق بن دري بقيادة خالد بن دري الذي تأهل على حساب فريق «ايه أم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم إثر فوزه أمس الأول بنتيجة 7-2 في مباراة تسيد فيها فريق بن دري المباراة لعباً ونتيجة بفضل تعاون الثنائي خالد بن دري وشقيقه محمد بن دري.

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