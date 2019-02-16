سحب قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بمراسم قرعة بطولة سوق دبي الحرة الدولية لتنس السيدات في نسحتها ال19، ظهر اليوم بقاعة المجلس في استاد سوق دبي الحرة في منطقة القرهود في دبي. ويستهل الحدث ببطولة السيدات في نسختها ال19 التي تنطلق في 17 فبراير وحتى 23 من ذات الشهر، تليها بطولة الرجال من 25 فبراير وحتى 2 مارس.

في سياق متصل، يبدأ لاعب التنس الياباني كاي نيشكوري، المصنف السابع عالمياً، رحلة البحث عن لقبه الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «كاي نيشكوري أمضى مسيرة ناجحة على أعلى المستويات، وصل خلالها إلى نهائي دورة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي ذات البطولة مرتين، كان أحدثها العام الماضي على أرضية صلبة تشبه أرض ملعبنا هنا، وهذا يؤكد قدرته على المنافسة بقوة على اللقب».

وأكد صلاح تهلك، مدير البطولة، أن نيشكوري يملك الموهبة التي تؤهله ليكون من بين المرشحين لنيل لقب دولية دبي للتنس.