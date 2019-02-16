رباعية لجودلفين.. و«بويتك شارم» تتوج ببطولة بلانشين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

واصلت خيول جودلفين تألقها هذا الموسم، حيث تمكنت المهرة «بويتك شارم» من التتويج ببطولة بلانشين التي جرت في الشوط الخامس من السباق السابع في كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أمس الأول، على مضمار ميدان العالمي.

وتضمن السباق 7 أشواط مجموع جوائزها وصل مليوناً و165 ألف دولار، برعاية صحيفة «جلف نيوز»، خُصص الأول للخيول العربية الأصيلة، وخصصت بقية الأشواط للخيول المهجنة، وشهدت الأمسية تألق خيول جودلفين، حيث حققت 4 انتصارات «سوبر هاتريك» في الأشواط الثاني والرابع والخامس والسابع.

وقدمت «بويتك شارم»، أداء رائعاً في البطولة التي جرت على المسار العشبي لمسافة 1800 متر، وخُصصت للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثانية»، وضمت 8 أفراس من أقوى الخيول، وبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار.

وبقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، فازت «بويتك شارم» البالغة 4 سنوات، بالبطولة، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 1:49:60، بفارق 2.75 طول.

وتوج «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ببطولة فايربريك ستيكس، التي أقيمت في الشوط الثالث على المسار الرملي لمسافة 1600 متر، وشارك فيها 7 خيول، وبلغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار.

وحقق «منتزه» فوزاً رائعاً بفارق كبير للغاية بلغ 4.5 طول، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:38:21، بإشراف المدرب دووج واتسون، وقيادة الفارس جيم كرولي.

وكان الجواد «إيه إف السجنجل» لخالد النابودة، قد حقق أول انتصارات اليوم، ليتوج ببطولة مزرعة الرويّة المخصصة للخيول العربية، والتي جرت على المسار الرملي لمسافة 1600 متر «جروب 2»، وبلغ مجموع جوائزها 55 ألف دولار.

وبإشراف المدرب إرنست أورتيل، قاد الفارس تاج أوشي «إيه إف السجنجل» للفوز بعدما أنهى الشوط لصالحه في زمن قدره 1:47:51، بفارق هائل بلغ 9.5 طول.

وتوج «بلو بوينت» لجودلفين، ببطولة ميدان سبرينت التي أقيمت في الشوط الثاني، الذي جرى على المسار العشبي وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1000 متر «جروب 2»، وشارك به 6 خيول، فيما بلغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار.

وقطع «بلو بوينت» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، مسافة الشوط في زمن بلغ 56:52، بفارق 5 أطوال.

وشهد الشوط الرابع بطولة ميدان تروفي التي استحدثت لأول مرة هذا العام، وهي مخصصة لخيول ثلاث سنوات التي تفضل مسافة أطول، وذهب الفوز لمصلحة المهر «آرت دي فال» لجودلفين.

وجرى هذا السباق على المسار العشبي مسافة 1900 متر «شروط»، وخُصص للخيول المهجنة، وبلغ مجموع جوائزه 100 ألف دولار، وشهد مشاركة 12 خيلاً.

وقاد الفارس وليام بيوك «آرت دي فال» لقطع مسافة الشوط في زمن قدره 1:56:94، بفارق 4 أطوال، علماً أن المهر الفائز يشرف عليه المدرب شارلي أبلبي.

وتفوق الحصان «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد، على نفسه وحقق فوزه الثالث على التوالي في ميدان، بعدما سجل فوزاً رائعاً بكأس الشوط السادس الذي خُصص للخيول المهجنة لمسافة 1200 متر «تكافؤ رملي»، وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار.

وفاز «لافاسبين» بعدما قاده الفارس ريتشارد مولن، لقطع مسافة الشوط في زمن قدره 1:11:98، بفارق 2.25 طول، علماً بأن الجواد البطل يشرف عليه المدرب ساتيش سيمار.

وقدّم الجواد «ماونتين هنتر» لجودلفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، عرضاً رائعاً في الشوط السابع الأخير الذي جرى على المسار العشبي وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2410 أمتار «تكافؤ»، وشارك به 14 خيلاً، فيما بلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وحقق «ماونتين هنتر» فوزه بشكل رائع، حيث تقدم من الخلف وخطف الفوز في الأمتار الأخيرة، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، قاطعاً مسافة الشوط في زمن قدره 2:29:32، بفارق 1.50 طول، عن زميله في الإسطبل «ريد جاليلو» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور الذي جاء في المركز الثاني.