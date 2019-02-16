فوز التعاون والفتح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



وضع التعاون حداً لانتفاضة أحُد في دوري المحترفين السعودي، عندما تغلب على الأخير برباعية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة في الجولة العشرين من البطولة، ليتقدم سكري القصيم للمركز الخامس برصيد 33 نقطة، محققاً 7 نقاط من أصل 9 ممكنة في آخر ثلاث جولات، بينما تجمد رصيد أحُد عند 12 نقطة في المركز الأخير.

أحرز الأهداف «التعاونية» المهاجمان عبدالفتاح آدم «هاتريك»، ولياندر توامبا من ركلة جزاء، في الدقائق «14 و30 و55 و86».

وفي المجمعة، تأزم موقف الفيحاء، بعد خسارته أمام ضيفه الفتح بهدفين لهدف، تقدم الفيحاء في الدقيقة 38 بهدف، ورد الفتح بهدفين عن طريق إبراهيم الشنيحي وعلي الحسن 69 و79.

على صعيد آخر تقدم نادي أحُد بطلب إلى اتحاد الكرة من أجل السماح له باستبدال الحارس الأوزبكي إيغانتي ديستروف بعد قرار الاتحاد الآسيوي إيقاف اللاعب بسبب تورطه في تناول مادة مصنفة ضمن المواد المحظورة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.