ميداليتان لملاكمة الإمارات في البطولة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّنت الملاكمة الإماراتية عام التسامح بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات السابقة لاتحاد اللعبة على الصعيدين الفني والإداري خلال المشاركة في بطولة العرب للشباب التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة بحصد ميداليتن، وذلك بعد أن حقق لاعبو منتخب الشباب سعود عبدالواحد برونزية في وزن فوق 91 كيلوجراماً وسيف مصبح برونزية وزن 69 كيلوجراماً، إضافة إلى مشاركة إيجابية للملاكم سعيد الهنائي.

وكان سيف مصبح قد فاز على الكويتي عبدالله بسام بالضربة القاضية قبل أن يخسر من بطل العرب المصري محمد عمر بالنقاط، بينما قدم الملاكم سعيد الهنائي أداءً فنياً طيباً على الرغم من خسارته أمام الجزائري سيد أحمد، بينما خسر سعود عبدالواحد المباراة النهائية أمام بطل مصر والعرب أحمد الصاوي بالنقاط.

وأهدى مجلس إدارة اتحاد الملاكمة برئاسة أنس العتيبة الانجاز للهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي ولأسرة الملاكمة في الإمارات.

وعبر محمد بو خاطر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب العائدة من القاهرة عن سعادته بلإنجاز مقدماًَ شكره للجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، وأشاد بما قدمه جميع الملاكمين خلال النزالات والتي تعكس جهود اللجنة الفنية في الاتحاد والمردود التدريبي لمدربي الملاكمين الفائزين بالميداليات وهم كل من مدرب نادي الفجيرة للفنون القتالية عادل العشري ومدرب مركز السلامات في العين أحمدعبد السلام للإعداد المميز للملاكمين.