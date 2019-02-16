شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء العلاقة بين الشباب والشمراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن خالد المعجل مدير كرة القدم بنادي الشباب السعودي انتهاء العلاقة بين الشباب والمهاجم الدولي السابق ناصر الشمراني ( الزلزال) إضافة للمدافع صالح القميزي.

في حين أوضحت مصادر أن الشمراني سيكمل موسمه مع فريق آخر كلاعب هاو وسط ترجيحات أن يكون الاتحاد هو الوجهة القادمة له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء العلاقة بين الشباب والشمراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.