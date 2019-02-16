عجمان يعادل شباب الأهلي.. والظاهري ينقذ النقطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



قلب عجمان الطاولة على شباب الأهلي وعادله 2-2، بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب العوير، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، وخسر رهان البقاء بالقرب من الصدارة، وعجمان إلى 20 نقطة، حاصداً النقطة 13 خارج ملعبه، كما حصل مدربه أيمن الرمادي على ما أراده قبل المباراة التي تابعها جمهور قليل لم يتجاوز 737 متفرجاً من المدرجات.

وسجل أيوفي (18)، وإيمليانو (31) لشباب الأهلي، ومامي تيام هدفي عجمان (40، و83).

وشهدت نهاية اللقاء إصابة حارس مرمى عجمان علي الحوسني، ومع انتهاء تبديلات «البرتقالي» تم الدفع باللاعب فاندر فييرا حارساً للمرمى، قبل أن ينتبه عبدالله الظاهري مشرف الفريق للخطأ القانوني؛ حيث لا يحق الدفع بحارس أجنبي، ليتم الدفع حينها بعبدالله مال الله، وينقذ نقطة عجمان.