عذالك وقوف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 16/02/2019

حسان العبيدلي من حكم يا زين في وقت الغضب الخطا يصبح من اخطائه الوف Advertisements صاحبي لا تزيد نيرانك حطب لا تعيش بْشك وبرهبه وخوف لا تقع يا صاح بْنفس المطب لا تطيح انته وعذالك وقوف [email protected]

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