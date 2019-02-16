الارشيف / اخبار الرياضه

عذالك وقوف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عذالك وقوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 16/02/2019

حسان العبيدلي

من حكم يا زين في وقت الغضب      الخطا يصبح من اخطائه الوف

Advertisements

صاحبي لا تزيد نيرانك حطب           لا تعيش بْشك وبرهبه وخوف

لا تقع يا صاح بْنفس المطب        لا تطيح انته وعذالك وقوف

[email protected]

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عذالك وقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا