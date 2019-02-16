شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان قاسم: كنّا في أسوأ حالاتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر حمدان قاسم مدافع الفجيرة بأن فريقه كان في أسوأ حالاته، ولم يقدم المستوى المقنع، مشيرا إلى أنهم كلاعبين يتحملون مسؤولية الهزيمة الثقيلة أمام الجزيرة، كما أن الغيابات العديدة ساهمت بقدر كبير في تلقيهم للخسارة.

وأشار إلى أن المدرب عبدالله مسفر اضطر إلى تغيير مراكز اللاعبين، وذلك بسبب الإصابات التي طالت معظم عناصر الخط الخلفي.

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