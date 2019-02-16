تركيا والكويت إلى نهائي الكاتا بجولة «دبي بريميرليج كاراتيه»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

انطلقت أمس في صالة نادي الوصل، منافسات جولة دبي 2019 من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج كاراتيه 1»، المقامة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والتي تستضيفها دبي للمرة الرابعة على التوالي بمشاركة 737 لاعباً ولاعبة من 86 دولة.

وشهد افتتاح البطولة حضوراً دولياً كبيراً، تقدمه الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وبشير شريف رئيس الاتحاد المتوسطي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه رئيس الاتحاد السعودي، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري، ومختار سيف رئيس الاتحاد اليمني، والدكتور عادل عيدان رئيس الاتحاد العراقي، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية للكاراتيه في دول العالم.

وشهد اليوم الافتتاحي منافسات قوية، بمشاركة ممثلي الدولة في الحدث وهما ناديا الشارقة والنصر، ووضعت القرعة فريق الشارقة للألعاب الفردية الذي يتألف من مروان المازمي وخليفة العبار وأمين العوضي في جماعي «الكاتا» في المجموعة المكونة من فرق تركيا وإيران وروسيا وإسبانيا، وتأهل منها الفريق التركي ليلعب المباراة النهائية مع الفريق الكويتي، كما تأهل الفريقان الإسباني والإيراني للعب على المركز الثالث مع الصاعدين الأذربيجاني والإيراني 2 من المجموعة الثانية التي تضم كرواتيا والكويت وأذربيجان والفريق الإيراني 2 بنظام جديد للتأهل في مسابقة الكاتا.

كما وضعت القرعة لاعب نادي النصر علي الصاوي المصنف رقم 4 في التصنيف العالمي وزن تحت 67 كجم في فردي الكوميتيه بملاقاة الفائز من الإيطالي ميلانيلارنزو والكولومبي راميرز جاليرمو.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي بالشكر إلى دولة الإمارات، على احتضان دبي البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتي تعد إحدى جولات الاتحاد الدولي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، مشيداً بالتفوق التنظيمي المعهود، كما أشاد بجهود اتحاد الإمارات واللجنة المنظمة التي تقف وراء التنظيم المتطور العام تلو الآخر.

كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي بالمشاركة الكبيرة للاعبين واللاعبات والحكام الذين شاركوا في الدورة الدولية التي أقيمت على هامش البطولة، مؤكداً ثقته وأسرة كاراتيه العالم في قدرات الإمارات وأبنائها على استضافة كبرى المحافل الدولية للعبة.

وكان سبينوس اجتمع قبل انطلاق المنافسات مع أعضاء لجنتي الحكام والفنية التابعتين للاتحاد الدولي للاطمئنان على مستوى الجاهزية للبطولة، بحضور نائبي رئيس الاتحاد الدولي اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وبشير شريف.