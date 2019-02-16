البطائح يستضيف النصر الليلة في «بلاي أوف» الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



فجر النصر مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراته اليوم مع نادي البطائح في (البلاي أوف) لدوري الصالات بعد أن دعم صفوفه بنجمي الظفرة صبري وعبدالكريم أبناء جميل أحمد اللاعب والمدرب السابق في نادي النصر.

وتعتبر أسرة الكابتن جميل أحمد نصراوية بالكامل، واللاعبان صبري وعبدالكريم نشآ في نادي النصر ولعبا في الفريق الأول إلى جانب شقيقهما الأكبر منصور جميل، وبذلك يكون عيال جميل قد عادوا الى بيتهم الأول.

وستكون أولى مباريات «البلاي أوف» بين النصر والبطائح الليلة على صالة البطائح مثيرة، والتقى الفريقان مرتين في الدورين الأول والثاني من الدوري، وفاز النصر في الدور الأول 2-صفر، ورد البطائح التحية في الدور الثاني بالفوز 3-2.

ويلتقي بعد غد النصر مع شباب الأهلي، وتختتم مباريات «البلاي أوف» بلقاء البطائح مع شباب الأهلي يوم الأربعاء القادم. ويقود البطائح مدربه عدنان الهولي ويضم اللاعبين طاهر ناصر ونوفل الطائي وجاسم النعيمي وأحمد سيف كبريت وأحمد زعبيل وصالح بالحاج ومحمد علي، ويقود «العميد» مدربه البرازيلي ويلسون ويضم اللاعبين بدر إبراهيم وحمد عبيد والثنائي صبري وعبدالكريم جميل حيث اكتملت إجراءات تسجيلهما في كشوفات ناديهما الأول أمس الأول ومحمد عبيد وجابر محمد وأحمد خليل وخالد بلهول وطارق أمان.