الشارقة وكلباء يتأهبان للبطولة العربية للجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

يواصل ناديا الشارقة واتحاد كلباء استعداداتهما للمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال ال14 للرجال وال6 للشباب وال5 للسيدات والشابات والبطولة المفتوحة ال10 للكاتا، التي ينظمها الاتحاد العربي للجودو في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الجاري بمشاركة 10 دول بمشاركة 400 لاعب ولاعبة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أن الشارقة واتحاد كلباء جديران بتمثيل الجودو الإماراتي خلال تلك التظاهرة الرياضية العربية التي يحتضنها الأشقاء في المغرب، بعد أن مثّل نادي الفجيرة الجودو الإماراتي في البطولة الماضية بجمهورية مصر العربية، ليأتي الدور على نادي الشارقة الذي انضم لأسرة الجودو مطلع 2016 ما يؤكد حجم الاهتمام الذي يوليه مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة بالألعاب الفردية ومراكز الناشئة ما أسهم في خلق قاعدة جيدة من اللاعبين في مختلف الأعمار.