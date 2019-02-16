شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يوعي لاعبيه من «التنمر الإلكتروني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه نادي الذيد في إطار نشر الثقافة الرياضية بين لاعبيه ومنتسبي النادي، رسائل توعوية بشأن أخطار «التنمر الإلكتروني»؛ عبر محاضرة قدمها الدكتور أسامة إدريس المتخصص في شؤون الحاسب الآلي، وحضرها الدكتور حمود العنزي مدير نادي الذيد، إلى جانب عدد من كوادر النادي واللاعبين الإداريين من مختلف الألعاب الفردية والجماعية.
وأكد الدكتور حمود العنزي أهمية المحاضرة؛ كونها تبث رسائل توعوية للاعبين من مختلف الأعمار حول فهم موضوع التنمر، لاسيما من خلال الحاسب الآلي، ووسائل التواصل الاجتماعي التي باتت لا تفارق أي طفل أو شاب، وأوضح: إن إدارة النادي تحرص على رفع الثقافة الرياضية للاعبين؛ من خلال الأنشطة المختلفة.
بعدها تحدث المحاضر الدكتور أسامة إدريس موضحاً للاعبين أن التنمر هو التعدي أو أي أمر يؤدي إلى الإيذاء يقوم به شخص ضد آخر أو مجموعة ضد مجموعة؛ ولكي يكون الأمر تنمراً، لابد أن يحدث أكثر من مرة، موضحاً أن العامل الأساسي في التنمر هو قصد الإيذاء.
وتطرق المحاضر إلى تأثيرات التنمر من النواحي المختلفة على ضحية التنمر والمتنمر والأسرة والمجتمع؛ وذلك من خلال عروض تفاعلية أثناء المحاضرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الذيد يوعي لاعبيه من «التنمر الإلكتروني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.