الذيد يوعي لاعبيه من «التنمر الإلكتروني»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه نادي الذيد في إطار نشر الثقافة الرياضية بين لاعبيه ومنتسبي النادي، رسائل توعوية بشأن أخطار «التنمر الإلكتروني»؛ عبر محاضرة قدمها الدكتور أسامة إدريس المتخصص في شؤون الحاسب الآلي، وحضرها الدكتور حمود العنزي مدير نادي الذيد، إلى جانب عدد من كوادر النادي واللاعبين الإداريين من مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأكد الدكتور حمود العنزي أهمية المحاضرة؛ كونها تبث رسائل توعوية للاعبين من مختلف الأعمار حول فهم موضوع التنمر، لاسيما من خلال الحاسب الآلي، ووسائل التواصل الاجتماعي التي باتت لا تفارق أي طفل أو شاب، وأوضح: إن إدارة النادي تحرص على رفع الثقافة الرياضية للاعبين؛ من خلال الأنشطة المختلفة.

بعدها تحدث المحاضر الدكتور أسامة إدريس موضحاً للاعبين أن التنمر هو التعدي أو أي أمر يؤدي إلى الإيذاء يقوم به شخص ضد آخر أو مجموعة ضد مجموعة؛ ولكي يكون الأمر تنمراً، لابد أن يحدث أكثر من مرة، موضحاً أن العامل الأساسي في التنمر هو قصد الإيذاء.

وتطرق المحاضر إلى تأثيرات التنمر من النواحي المختلفة على ضحية التنمر والمتنمر والأسرة والمجتمع؛ وذلك من خلال عروض تفاعلية أثناء المحاضرة.