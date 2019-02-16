شكرا لقرائتكم خبر عن حميد شامس عضواً في تنفيذي غرب آسيا للكاراتيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، المهندس حميد شامس الزرعوني، الأمين العام للاتحاد العربي للكاراتيه، الأمين العام المساعد للاتحاد الإماراتي، للانضمام إلى عضوية المكتب التنفيذي لمنطقة غرب آسيا للكاراتيه، ووقع الاختيار على شامس بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة غرب آسيا للكاراتيه التي اختتمت مؤخراً بصالة الألعاب الرياضية في نادي الشارقة الحزانة.
وكان اتحاد غرب آسيا للكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم القناص وأعضاء المكتب التنفيذي عقد اجتماعاً مهماً على هامش البطولة، واختار من خلاله ضم حميد شامس لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.
وقال شامس: «نجاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه في إمارة الشارقة والإشادة التي حصل عليها اتحاد الإمارات من رئيس اتحاد غرب آسيا والأعضاء كان السبب وراء اختياره لهذا المنصب، والمنصب تكليف ومسؤولية وليس تشريفاً، وأعتبره تحدياً بالنسبة لي».
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