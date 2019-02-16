أصباغ ناشونال يواجه الاتحاد في نهائي بطولة أم القيوين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

تختتم مساء اليوم بطولة أم القيوين لكرة القدم التي تقام برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسيلتقي في النهائي فريقا الاتحاد الرياضي وأصباغ ناشيونال على ملاعب النادي العربي بأم القيوين.

كانت اللجنة المنظمة العليا للنسخة السادسة عشرة للبطولة عقدت اجتماعات مكثفة في الفترة الأخيرة لمناقشة ترتيبات حفل الختام ووضع اللمسات الأخيرة على ختام الحدث الكبير، وتمت مناقشة آخر الترتيبات والتجهيزات للنهائي خاصة أن البطولة حققت نجاحا كبيرا في النسخة الحالية من حيث المستويات المقدمة من الفرق المشاركة والحضور الجماهيري الكبير من قبل أبناء المنطقة.

وأوضح مروان شاهين أن التحضيرات اكتملت لحفل الختام اليوم ليخرج الختام بالصورة التي تليق بالحدث الذي يجد اهتماماً كبيراً من قبل الجميع في المنطقة للنجاحات التي ظلت تحققها البطولة وقال إن حفل الختام سيحتوي على العديد من المفاجآت متمنياً التوفيق للفريقين طرفي المباراة النهائية للبطولة.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ ماجد بن سعود المعلا، وسيكون الشيخ محمد بن أحمد المعلا مدير البطولة، ويترأس مروان شاهين لجنة العلاقات العامة والتشريفات، وتضم عبدالولي أحمد علي وراشد مروان شاهين، ويترأس اللجنة الفنية عبدالكريم محمد وسيكون محمد أحمد الحميدي مسؤولاً للحكام وتضم اللجنة عبدالله عيسى الجسمي وبدر يوسف بن عمير وسالم حسب الله وسامح سيد محمود ومازن سليم الكفري، ويترأس محمد علي راشد اللجنة الأمنية وتضم صالح الوقزة، ويترأس لجنة الجوائز والهدايا الشيخ ماجد بن سعيد المعلا وتضم سيف إبراهيم منكوس وفيصل سلطان بن غافان، ويترأس لجنة الاستقبال سلطان حميد بن يوخة وتضم جمال جاسم أحمد ومحمد سعيد بن ربيعة وسيف جمعة بن ركاض وإبراهيم محمد الغص، وأنشاس محمد محاسباً، ونبيل مسعود اليافعي مقرراً.

وتحظى بطولة أم القيوين برعاية عدد من الشركات من ضمن فئة الراعي الماسي نجد بنك أم القيوين الوطني، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، مجموعة عبدالله أحمد الموسى، كونن انترناشونال للاستشارات الهندسية، بنك الإمارات دبي الوطني، النابودة للسيارات، سنان هايبر ماركت، شركة المعبر للنقليات، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.

والراعي الذهبي شركة تي إم سي للمقاولات العامة ومركز اللولوهايبرماركت، والراعي الفضي فندق الشاطئ، فندق ومنتجع براكودابيتش، الشاهين للمقاولات البحرية، مقهى ومطبخ أم القيوين الشعبي، شركة موانئ هتشسيون أم القيوين المحدودة، الرميزان للذهب والمجوهرات، ماكدونالدز وكلية الأفق الجامعية.