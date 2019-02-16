الشارقة ثالث دوري 21

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

فاز فريق الجزيرة السابع برصيد 20 نقطة على الفجيرة الرابع عشر الأخير بهدف نظيف ضمن مباريات مسابقة دوري الخليج العربي لفرق تحت 21 سنة، وتعادل الشارقة مع النصر بدون أهداف ليصبح رصيد (الملك) 28 نقطة ويحتل المركز الثالث، ول«العميد» 16 نقطة في المركز العاشر.

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