مهرجان مدارس الكرة في خورفكان يجمع 400 لاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”



نظّم نادي خورفكان على ملاعبه الفرعية مهرجان المدارس لكرة القدم بمشاركة 400 لاعب يمثلون 20 مدرسة من الحلقة الثانية ومدارس الثانوية، من منطلق تنشيط المراحل السنية واكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة للاعبي المستقبل في اكتساب نسق المباريات التنافسية والمزيد من المهارات الأساسية والاحتكاك والمشاركة المستمرة.

تقدم الحضور عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عبدالرزاق المشرف الفني للفرق السنية، وروس مورو الموجه الرياضي العام للمنطقة الشرقية بالإضافة إلى مدربي الفرق السنية لكرة القدم بالنادي ومشرفي الألعاب الرياضية بالمدارس.

وأكد عبد العزيز النعيمي أن المهرجان يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للنادي لخلق بيئة اجتماعية تجمع وتضم أبناء المنطقة والمدينة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار الصحة في الرياضة، بالإضافة إلى ترسيخ حب الرياضة في كل المراحل العمرية، عبر استقطاب الشباب والناشئين لممارسة هواياتهم ودعم اهتماماتهم، فضلاً عن استكشاف المواهب ورفد النادي بالعناصر المتميزة، مشيراً إلى أن المهرجان يعد الثاني الذي تم تنظيمه هذا الموسم، وستتواصل التجمعات بشكل دوري، ويتم الآن الترتيب لقيام المهرجان القادم للفئة العمرية من 7 سنوات إلى 12 سنة، لافتاً إلى أن التجمعات لن تقتصر على كرة القدم، بل تشمل كل الألعاب الرياضية الفردية منها والجماعية المدرجة في قائمة المناشط بالنادي.

وامتدح أحمد عبد الرزاق المشرف الفني فكرة التجمعات ووصفها بالتظاهرات الإيجابية، لقدرتها الملموسة على ترسيخ ارتباط اللاعب باللعبة والانتقال من مرحلة التدريبات إلى المرحلة الأكثر تشويقاً والمتمثلة في المباريات والتنافس والرغبة في الفوز، فضلاً عن الفوائد التي يجنيها المدربون بالوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.