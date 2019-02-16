قمة الحمرية والعروبة تنتهي بالتعادل السلبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:نزار جعفر وعلي البيتي

كان التعادل السلبي من نصيب الحمرية والعروبة في قمة دوري الدرجة الأولى، بعد مباراة متكافئة تغلب عليها الحذر والطابع الدفاعي.

وبهذه النتيجة يحافظ العروبة على صدارته برصيد 17 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مباريات اليوم، ويصبح الحمرية برصيد 15 نقطة. وأدار المباراة الحكم عبدالله ناجي.

وعلى ملعب خورفكان حقق مصفوت مفاجأة بالفوز على أصحاب الأرض 3-1، بعد مباراة مثيرة انتهى شوطها الأول بهدف لكل فريق. وافتتح مصفوت التسجيل مبكراً عند الدقيقة الثالثة بقدم محترفه الإيفواري أكيا أكيرو، فيما عادل لأبناء الخور محمد مال الله في الدقيقة 15. وفي الحصة الثانية كانت الأفضلية والغلبة لمصفوت عبر هدفين حملا توقيع اللاعب عبدالله محمد أحمد في الدقيقة 52 و63، وبهذا الفوز الذي يعد الأول لمصفوت هذا الموسم، يرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي خورفكان عند نقاطه 16 السابقة، وأدار المباراة الحكم محمد سالم العلي.

وعلى ملعبه تغلب الذيد على ضيفه التعاون، بهدف أحرزه محمد المربوعي في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول. وبهذا الفوز الذي يعد الثالث للذيد في المسابقة، يرفع الفريق رصيده إلى عشر نقاط، فيما بقي التعاون بنقاطه الأربع، وأدار المباراة الحكم خالد ناجم.

وتقام مباراتان في ختام الجولة الثامنة اليوم، حيث يستضيف مسافي حتا في الخامسة والثلث، فيما يستقبل دبا الحصن العربي في التوقيت نفسه.

ويتطلع مسافي صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة، إلى الاستمرار في حصد النقاط وفي تحقيق النتائج الجيدة، وكان عاد بنقطة من ملعب الحمرية، حيث فرض التعادل الإيجابي على العنابي، ويمتلك مسافي فرصة الاقتراب أكثر من فرق الصدارة في حال فاز في لقاء اليوم؛ إذ سيرفع رصيده إلى 14 نقطة، لكن مهمته ستكون صعبة في مواجهة فريق مرشح وطامح لاستعادة ذاكرة الفوز، بعد التعادل مع خورفكان في آخر جولة.

بيد أن مسافي يعرف كيف يحقق نتائج جيدة في مواجهة المرشحين والكبار، فهو فاز على العروبة وتعادل مع الحمرية، ويخوض اللقاء في غياب مدافعه سعيد الشهياري، الذي كان قد أصيب في مباراة الحمرية الأخيرة، فيما لم تصل بطاقة النقل الدولية الخاصة باللاعب الجزائري إسلام خلاف، المقيد في فئات المقيمين. وعلى الجانب الآخر تعادل حتا في آخر مباراة مع خورفكان، وخسر حتى الآن سبع نقاط.

ويدرك السماوي صعوبة مواجهة اليوم؛ كون مسافي متخصص في عرقلة المرشحين وسيحاول ماهر جاسم ورفاقه، قطع الطريق أمام أبناء المدرب بوفود، وإنهاء المباراة مبكراً؛ لأن مسافي يسجل في الدقائق الأخيرة.

وفي ملعب دبا الحصن يستقبل الأخضر فريق العربي في مباراة يخوضها كل طرف بطموح الفوز، وكلاهما يرغب في تحسين ترتيبه. وللحصن تسع نقاط من فوزين، وثلاثة تعادلات، وكان فاز على مصفوت والتعاون، فيما تعادل مع الذيد والحمرية وحتا، وليس أمام الحصن خيار سوى الفوز في لقاء اليوم ليبقى قريبا من فرق المقدمة.

من جانبه، يلعب العربي من دون ضغوط، فهو ليس مطالباً بأكثر من تحسين ترتيبه، والفريق يبدو أفضل من الموسم الماضي.

وقال المدرب إبراهيم بوفود، المدير الفني لفريق مسافي، إن مباراة اليوم ستكون صعبة، وهي في مواجهة فريق مرشح للصعود. وأضاف: «حتا فريق كبير ويضم لاعبين أصحاب خبرة، وبالتأكيد سيخوض اللقاء بدافع الفوز، ونحن من جانبنا نرغب في الفوز أيضا».