الكعبي يهدي الإمارات فضية كرة الطاولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت تايلاند بذهبيتَي الرجال والسيدات، وحصلت المجر وكازاخستان على ذهبيتَي الفئة المفتوحة من منافسات كرة الطاولة، التي تستضيفها الجامعة الأمريكية بالشارقة، فيما منح اللاعب يوسف الكعبي، دولة الإمارات ميدالية فضية.

استطاع التايلاندي يوتاجاك جلينبانتشين أن يحرز المركز الأول في فئة الرجال للكراسي المتحركة، بينما جاء في المركز الثاني الكوري الجنوبي بيونج جون سونج، وفي المركز الثالث التايلاندي نوراكان شانباهاكا، وفي فئة السيدات للكراسي المتحركة، حصلت تايلاند على المركزين الأول والثاني عن طريق بانواس سيرنجام وواسانا سيرنجام، أما المركز الثالث فكان من نصيب لاعبة هونج كونج وينج كي يوين.

وتألق الكعبي في منافسات الرجال المفتوحة بعدما جاء ثانياً خلف لاعب كازاخستان علي ماخلوبكوف الذي حصل على المركز الأول، بينما جاء في المركز الثالث الكوري الجنوبي سون جيل كيم، أما فئة السيدات المفتوحة، فذهب المركز الأول للمجرية بيتينا بيكساك، وجاءت في المركز الثاني الهندية بونام بونام.