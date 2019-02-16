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نهائي كأس رئيس الدولة للمصارعة للناشئين اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد المصارعة والجودو اليوم بصالة مدارس الأنصاري العالمية بالشارقة نهائي كأس رئيس الدولة للمصارعة للناشئين تحت 15 سنة والتي تشمل 10 أوزان مختلفة للفئات العمرية، بواقع 10 فرق وزعت على مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى فرق دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، أما المجموعة الثانية فضم فرق أندية أبوظبي، العين ومنطقة الظفرة واليحر.
وأسهمت تصفيات تلك البطولة التي جرت منذ الأول من فبراير الجاري في تقديم العديد من المواهب الواعدة ، وشهدت تلك التصفيات مشاركة 200 لاعب بواقع 20 لاعباً في كل وزن من منافسات البطولة السنوية، فيما تشهد المرحلة الختامية التي تقام اليوم تأهل لاعبين في كل وزن عن كل مجموعة للعب في الدور النهائي عن المجموعتين بمجموع أربعة لاعبين من كل وزن.من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الاتحاد على جدول المشاركات الخارجية للمصارعة بمشاركة اللاعب بدر العلي الذي سيبدأ مشواره بالمشاركة في بطولة آسيا تحت 23 سنة التي تقام في منغوليا بدءاً من 20 مارس المقبل، ثم المشاركة في بطولة العرب للرجال التي تقام في القاهرة 25 إبريل.

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