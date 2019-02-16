تايلاند والهند تتزعّمان منافسات اليوم الثاني للسباحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر سباحو وسباحات تايلاند والهند على غالبية الميداليات الذهبية والفضية، بينما حصلت الإمارات على ميدالية فضية في سباق 100 متر حرة عن طريق السباح حميد المنصوري؛ وذلك في اليوم الثاني للسباحة، التي تستضيفها الجامعة الأمريكية بالشارقة.

جاءت البداية، بحصول تايلاند على المراكز الثلاثة الأولى في منافسات السيدات 100 متر صدر، بحصول مونريدي كانغبيلا على المركز الأول، وبراكايثيب شايونغ وصافة الترتيب، فيما حلّت وبانيسا فيبود في المركز الثالث، واستمر إيقاع التفوق التايلاندي في سباق الرجال 100 متر صدر لفئة 14-34، وفازت بالمركزين الأول والثاني. وانتقلت السيطرة إلى سباحي الهند في سباق 100 رجال صدر، الذين انتزعوا المراكز الثلاثة الأولى، وعلى صعيد سباق السيدات 100 متر فراشة فازت تايلاند بالمركزين الأول والثاني، ولم يختلف الوضع في السباق نفسه المخصص للرجال؛ حيث فازت تايلاند بالمركزين الأول والثاني.

وعلى صعيد فئة الرجال 100 فراشة، اكتسحت الهند المراكز الثلاثة الأولى أما فئة السيدات 400 متر حرة، فإنها شهدت فوز التايلاندية براكايثيب شايونغ بالمركز الأول، وفي الفئة نفسها المخصصة للرجال فاز الهندي سوياش ناريان بالمركز الأول، وجاء الإماراتي حميد المنصوري في المركز الثاني.