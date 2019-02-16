شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل بتروجيت وحرس الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خيم التعادل 2-2 على المباراة التي جمعت حرس الحدود، بضيفه بتروجيت، أمس، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي بتروجيت شكري نجيب من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و52، فيما سجل هدفي حرس الحدود محمد الشبيني من ركلة جزاء، وإيدو موسيس في الدقيقة 48.

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