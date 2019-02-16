«الشارقة للفروسية» يحتضن كأس مجلس التعاون الخليجي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، اليوم، كأس مجلس التعاون الخليجي بنسخته الأولى، والذي يعد السباق الخامس في موسم سباقات المضمار بنادي الشارقة للفروسية والسباق.

ويبلغ مجموع جوائز السباق 400 ألف درهم ويضم ستة أشواط. ويقام السباق على مضمار سباق الخيل بالنادي، برعاية من شادويل العالمية؛ الراعي الرسمي للسباق،وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة بمجموع 91 جواداً.

وخصص الشوط الأول «مزارع ديرنزتاون» للخيول العربية المبتدئة من إنتاج الإمارات بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر،أما الشوط الثاني «مزارع شادويل» فخصص للخيول العربية بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1200متر.

ويأتي الشوط الثالث «مزارع شادويل» للخيول العربية المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، توليد الإمارات لمسافة 2000 متر،فيما خصص الرابع «إسطبلات شادويل» للخيول المهجنة ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات فأكبر لمسافة 2000 متر،والشوط الخامس «مزارع ديرنزتاون» خصص للخيول العربية لمسافة 1700 متر.

ويختتم السباق بالشوط السادس (كأس مجلس التعاون الخليجي مقدم من إسطبلات شادويل)، وهو شوط مخصص للخيول العربية من دول مجلس التعاون بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1700 متر.

وأوضح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن تخصيص كأس مجلس التعاون الخليجي للخيول العربية من الإنتاج المحلي لدول مجلس التعاون، يهدف إلى تعزيز مكانة الإنتاج المحلي للخيول العربية في دول مجلس التعاون، وتخصيص السباق في أجندة سباقات المضمار بالنادي، ليكون محطة سنوية لنخبة الخيول العربية المنتجة خليجياً.