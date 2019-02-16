شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تشيلسي وإنتر ونابولي وخسارة أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق باتي بوريسوف البيلاروسي، مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على أرسنال 1-0 في ذهاب دور 32 من مسابقة يوروبا ليج (الدوري الأوروبي). ويعاني أرسنال خارج ملعبه، ففي آخر تسع مباريات خاضها بعيداً عن قواعده، خسر سبع مرات ولم يفز سوى مرتين كانتا أمام هادرسفيلد في الدوري المحلي، وضد بلاكبول من الدرجة الثالثة في مسابقة الكأس.
وعاد إنتر ميلان الإيطالي بفوز ثمين من ملعب رابيد فيينا النمساوي، بهدف وحيد سجله مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء. وفاز إشبيلية على لاتسيو بهدف لمهاجمه الفرنسي وسام بن يدر (22)، وفاز تشيلسي على حساب مضيفه مالمو 2-1، وسجل هدفيه روس باركلي والفرنسي جيرو. وفاز نابولي على زيوريخ 3-1، وفالنسيا على سلتيك الأسكتلندي 2-0 .
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