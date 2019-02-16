قمة الإثارة في «سبارتن» مليحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس فعاليات «بطولة سبارتن للشرق الأوسط وإفريقيا» في صحراء مليحة بإمارة الشارقة، بمشاركة أكثر من 2500 متسابق، وسط حضور جماهيري وصل إلى نحو 5 آلاف مشجع اكتظت بهم المدرجات، فضلاً عن الحضور الإعلامي الواسع من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية المختلفة، التي سعت لتغطية أحداث السباق منذ ساعات الصباح الأولى لانطلاق المنافسات».

وشارك ضمن المتسابقين الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في (شروق)، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة). وحلّ المتسابق الإماراتي محمد ميرا في المركز الأول ضمن سباق «سبارتن بيست»، فئة «بطولة النخبة» للرجال، والمتسابقان من روسيا إيغور بيلوسوف في المركز الثاني، وسيرجي بيريليجن في المركز الثالث.

وفي نفس الفئة للنساء، حصدت مريم بواسيت، من فرنسا، المركز الأول، ثم في المركز الثاني أديلا فوراكوفا، من جمهورية التشيك، وندين كاهيل من جنوب إفريقيا في المركز الثالث، وحصل المتسابق الجنوب إفريقي وليام إرازمس في سباق «بطولة الفئات العمرية»، على المركز الأول، وفي فئة سباق «سبارتن كيدز»، شارك أطفال تراوح أعمارهم من 4 إلى 14 عاماً.