شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار قد يعود في ربع نهائي الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر النجم البرازيلي نيمار فيديو على «يوتيوب» أعلن فيه «سعادته من تطور التعافي من الإصابة» وظهر معالجه الفيزيائي وهو يشرح إمكانية عودة لاعب باريس سان جيرمان إلى الملاعب «في حال سارت الأمور على ما يرام» قبل الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 9 و10 إبريل/‏ نيسان.

وأكد أغلى لاعب في العالم «يستغرق الأمر ما بين ثمانية إلى عشرة أسابيع» للتعافي، و«عملنا على تسريع المراحل».

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