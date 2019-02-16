شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لأبطال المبارزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقيت بعثة منتخب الإمارات للمبارزة الفائز بألقاب البطولة العربية للشباب والناشئين بالكويت تحت 17 و20 سنة استقبالاً حافلاً في مطار دبي الدولي بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي وسليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، والدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، ومحمد سعيد بن درويش النعيمي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

ضمت البعثة سيف لشكري ومحمد المازمي وخالد بالسلاح وعمر بالسلاح ومايد محمد وريم الشماع ولطيفة الحوسني وزينب جعفر وشوق بلال وفجر المرزوقي وشهد أحمد ونوره البريكي وعائشة عبيد ويرافقهم المدرب شريف محمود والإدارية نيفين سعيد والحكام خليفه الزرعوني، وموسى البلوشي إداريا، وقد نال المنتخب 17 ميدالية منها 7 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات، محققاً المركز الأول بالبطولة العربية.

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