«زلزال» بطل ياس و«السرب» أول الناشئين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج «زلزال» لعيسى سلطان جمعة المرزوقي، بطلاً لسباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أمس الأول، وحصل البطل على جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم، وحل ثانياً «السرب» للحر راشد خادم راشد المهيري، وحصل على 28 ألف درهم، فيما كان المركز الثالث من نصيب لاهوب لعبدالله علي جابر الحمادي.

وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 500 ألف درهم جوائز مالية تم توزيعها على 50 محملاً في فئتي الشباب والناشئين.

وفيما يخص فئة الناشئين، فقد توج بلقب السباق فيها «السرب» للحر راشد خادم راشد المهيري، وحل ثانياً «نزاع» ليوسف أحمد محمد الحمد الحمادي، وفي المركز الثالث جاء «الذيب» لزايد عبدالله علي غريب الحوسني.

توج الفائزين في الفئتين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد المهيري مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي.

ووجه ماجد عتيق المهيري التهنئة للفائزين في السباق، وأشاد بالروح التنافسية الرائعة التي سيطرت على الجميع، وشدد على أن النادي يحرص كل الحرص على مشاركة الشباب في سباقات التراث البحري، بهدف إعدادهم للمستقبل.

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