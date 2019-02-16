الجزيرة يدفع «الذئاب» إلى حافة القاع بالخماسية الثالثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

حقق الجزيرة مبتغاه في العودة إلى سكة الانتصارات وأظهار قوته الهجومية عبر الفوز الكبير 5-صفر الذي انتزعه من معقل «الذئاب» بالفجيرة والتي تعد النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، والخماسية الثالثة ل«فخر أبوظبي» هذا الموسم، حيث كانت الأولى أمام شباب الأهلي (5-4)،والثانية أمام عجمان(5-1).

بهذا الفوز يعزز الجزيرة وجوده في المركز الثالث رافعا رصيده إلى 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر،فيما واصل الفريق الفجراوي نزيف النقاط بعد أن أضاع بوصلة الانتصارات خلال الجولات الثماني الأخيرة ليتجمد رصيده عند ال13 نقطة ويقف عند حافة الهبوط.

من جهته، أكد الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة أن فريقه حقق الهدف الذي جاء من أجله لملعب الفجيرة وهو النقاط الثلاث واستعادة نغمة الانتصارات، مشيرا إلى أنه استحق الفوز قياسا بالمستوى الجيد الذي قدمه عبر شوطي المباراة، فضلا عن الرغبة الجامحة لدى لاعبيه في استعادة ثقة الجمهور الجزراوي الذي شعر بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق بهدف دون رد أمام ضيفه شباب الأهلي في الجولة الماضية.

وأعرب هيرتوغ عن سعادته بالنتيجة التي انتهت عليها المباراة وأداء فريقه خصوصاً لاعبي خط الوسط ضد فريق يلعب على أرضه وأمام جماهيره وبقيادة تدريبية جديدة، وأضاف داميان: يصعب التنبؤ بردود فعل الفريق الخصم في ظل تعيين مدرب جديد، إلا أنني أدرك مدى الصعوبة التي يمكن أن يواجهها المدرب الجديد في أول مباراة له مع فريقه في تحقيق التناغم أثناء المباراة، والذي قد يؤثر في أداء الفريق، وكانت هذه ميزة إيجابية تصب لصالح فريقنا.

وحول إمكانية اللحاق بركب الصدارة والمنافسة على لقب بطولة الدوري قال المدرب الهولندي إنه يسعى نحو تطوير أداء الفريق ولا يشغل تفكيره بأكثر من المباراة المقبلة التي تجمعه مع بني ياس المتطور وتتطلب مضاعفة الجهد والعمل من أجل مواصلة التفوق.

في الجانب الآخر، عزا الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة الخسارة الثقيلة التي مني بها فريقه إلى الأخطاء البدائية على حد وصفه التي وقع فيها لاعبوه وسهلت كثيرا من مهمة الفريق الجزراوي في الفوز وحسم المباراة منذ الشوط الأول، مبديا استياءه للمستوى المتواضع الذي كان عليه غالبية لاعبي الفريق لاسيما المحترفين الأجانب الذين كانوا خارج الخدمة تماما ولم يقدموا شيئا يذكر طوال ال90 دقيقة رغم الفرص الكثيرة التي سنحت للفريق وكان من الممكن أن تغير من مجرى المباراة،ولكن للأسف لم يكن بمقدورهم ترجمتها إلى أهداف في ظل أنعدام الحماسة والروح القتالية فضلا عن التدني الواضح في معدلات اللياقة البدنية.

وأشار مسفر إلى أن الفجيرة لا يملك حلولا كثيرة لاسيما في المنظومة الدفاعية بجانب ضعف النواحي الهجومية واللمسة الأخيرة، ما يتطلب عملا مضاعفا خلال الفترة المقبلة من أجل إصلاح وضع الفريق وتوفير عدد من البدائل، خاصة وأن أمامنا مباراة مهمة مع عجمان في الجولة المقبلة.

من جهته،أكد مدافع الجزيرة فارس جمعة أن مشكلة فريقه تكمن دائماً في عدم استغلال الفرص التي تتاح له، لكن أمام الفجيرة استطاع أن يتغلب على هذه المعضلة، ويستفيد من كل السوانح التي أتيحت له.

وعرج اللاعب أثناء حديثه للخروج القاسي لمنتخبنا الوطني من كأس آسيا وقال: «ما زلنا نشعر بخيبة أمل كبيرة خصوصاً أننا لم نتمكن من إسعاد قادتنا وجمهورنا وخسرنا على ملعبنا». وحول ما أثير عقب الخروج من عدم انضباط في المعسكر قال جمعة: نعتذر للشارع الرياضي عما بدر منا، ويجب ألا نتوقف عند هذه الموضوعات وبالتأكيد فإن كافة لاعبي المنتخب ينتظرون أقرب فرصة للاعتذار للجمهور وذلك بالرد داخل أرضية الملعب.