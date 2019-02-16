النصر يطالب بإلغاء التسجيل الاستثنائي في السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، اعتراضاً رسمياً على التعميم الصادر من اتحاد السلة؛ الخاص بفترة التسجيل الاستثنائية، الخاصة باللاعبين الأجانب للموسم الحالي؛ وذلك من خلال خطاب رسمي موجه إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي.

واعتبر نادي النصر أن التعميم يخالف اللوائح المحلية والدولية، كما أنه يتعارض مع طبيعة تسجيل وإشراك اللاعبين الأجانب حسب الشروط، التي عممها الاتحاد سابقاً؛ إذ إنه حددها بداية من يوم 29 أغسطس/‏آب 2018 وحتى اليوم الذي يسبق بداية الدور الثاني من مسابقة دوري الرجال، واعتبر النصر التعميم في شكله الحالي لا يصب في مصلحة اللعبة والأندية، وإنما يصب في مصلحة أندية بعينها.

وأشار عبدالرازق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر إلى أن الاستثناء الذي أصدره الاتحاد يعد مخالفاً أيضاً للتعميم الأخير، الذي كان أصدره الاتحاد يوم 25 ديسمبر/‏كانون الأول الفائت، والذي حدد خلاله يوم 8 يناير/‏كانون الثاني 2019 موعداً نهائياً لتسجيل اللاعبين الأجانب.

وقال: «للأسف الشديد رغم المخاطبات الرسمية للاتحاد لم نتلق أي رد أو توضيح حتى الآن من جانب الاتحاد». وأضاف: «الغريب في الأمر أن النادي لم يتلق أيضاً أي رد من هيئة الرياضة، التي أُحيطت بالاعتراض يوم 3 فبراير، وبكافة صور الخطابات الرسمية، التي تم إرسالها إلى اتحاد السلة».