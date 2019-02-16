خيتافي يفرط في فوز ثمين خارج القواعد في الدوري الإسباني

اسماء السيد - فرط خيتافي في فوز ثمين خارج قواعده وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه إيبار 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم خيتافي بهدفين نظيفين سجلهما خايمي ماتا (37) والفرنسي ديميتري فولكييه (52)، لكن البرازيلي شارل دياز رد بهدفين في الدقيقتين 67 من ركلة جزاء و80. وانفرد خيتافي بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة، ولحق إيبار بريال سوسييداد موقتا إلى المركز التاسع برصيد 31 نقطة. وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات سلتا فيغو مع ليفانتي، ورايو فايكانو مع أتلتيكو مدريد، وريال سوسييداد مع ليغانيس، وبرشلونة مع بلد الوليد، والأحد بلقاءات ريال مدريد مع جيرونا، وفالنسيا مع إسبانيول، وفياريال مع إشبيلية، وريال بيتيس مع ألافيس، على أن تختتم الإثنين بلقاء هويسكا مع أتلتيك بلباو.

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