موعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله يحل نادي الإتحاد السكندي ضيفاً علي الهلال السعودي مساء اليوم السبت علي ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب دور الـ 8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال البطولة العربية. ويسعي الإتحاد السكندري للفوز علي الهلال السعودي متصدر الدوري السعودي ، أما نادي الاتحاد يحتل المركز الثاني عشر ودخل مرماه

38 هدفاً بينما أحرز 26 هدفاً. موعد مباراة الإتحاد السكندري والهلال السعودي تنطلق مباراة الإتحاد السكندري والهلال السعودي في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة ونصف مساءً...

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