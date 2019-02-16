عادل
هاجم الناقد الرياضي حسن المستكاوي، رئيس مجلس ادارة أندية وادي دجلة، المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الخسارة الأخيرة من فريق سيمبا التنزاني.
وهزم الأهلي من نادي سيمبا التنزاني بالمباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي بهدف دون رد في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال حسن المستكاوي في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، أن الفرق الكبيرة يكون لها لعب مميز، تهاجم وتغير الإيقاع ثم تدافع، هذه هي ميزة الفرق الكبيرة في العالم.
واضاف: "مارتن لاسارتي كان يدافع زيادة عن اللزوم في...
كانت هذه تفاصيل خبر حسن المستكاوي يهاجم المدير الفني للأهلي ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.