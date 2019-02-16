حسن المستكاوي يهاجم المدير الفني للأهلي ..فيديو

عادل

هاجم الناقد الرياضي حسن المستكاوي، رئيس مجلس ادارة أندية وادي دجلة، المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الخسارة الأخيرة من فريق سيمبا التنزاني.

وهزم الأهلي من نادي سيمبا التنزاني بالمباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي بهدف دون رد في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال حسن المستكاوي في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، أن الفرق الكبيرة يكون لها لعب مميز، تهاجم وتغير الإيقاع ثم تدافع، هذه هي ميزة الفرق الكبيرة في العالم.

واضاف: "مارتن لاسارتي كان يدافع زيادة عن اللزوم في...