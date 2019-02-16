مباريات السبت.. الأهلي يعود للدوري.. والاتحاد أمام الهلال بكأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): يقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة سواء في بطولة الدوري أو في الدوريات الأوروبية بجانب استئناف مباريات بطولة كأس زايد. ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة لها: الدوري المصري الإسماعيلي × النجوم .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة أون سبورت، نايل سبورت. الإنتاج الحربي × الأهلي.. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، نايل سبورت. الدوري الإسباني رايو فييكانو × أتليتكو مدريد .. الموعد 5:15 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. برشلونة × بلد الوليد .. الموعد 9:15 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. Advertisements الدوري الإيطالي أتالانتا × ميلان .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. كأس الاتحاد الإنجليزي نيوبورت كاونتي × مانشستر سيتي .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. كأس زايد للأبطال الوصل × أهلي جدة .. الموعد 3:30 مساءً .. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 1. الهلال × الاتحاد السكندري .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 1. المريخ السوداني × مولودية الجزائر .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 2.

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