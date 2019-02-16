تقرير.. الأهلي أمام الإنتاج لتحقيق 5 أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في السابعة مساءً يستأنف الأهلي مشواره المحلي عندما يلعب أمام الإنتاج الحربي في مباراة مقرر لها ضمن الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري العام.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة، في المقابل يأتي الإنتاج في المركز الخامس برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن المقاولون العرب - رابع الترتيب-.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز أهداف الأهلي قبل مباراة الإنتاج:

- استعادة الثقة

تلقى الأهلي ضربة في مشواره الإفريقي الثلاثاء الماضي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي لاستعادة طريق الانتصارات من خلال مباراة الليلة واستعادة الثقة عبر الفوز على الإنتاج.

- الفوز السادس

في المسابقة المحلية يسير الأهلي بخطى ثابتة بعد الفوز في آخر خمس مباريات أمام سموحة (1-0) ومصر المقاصة (3-0) ووادي دجلة (2-1) وإنبي (2-1) وحرس الحدود (1-0).

ويأمل المارد الأحمر لتحقيق الفوز السادس على التوالي في مسابقة الدوري.

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- الفوز على الإنتاج

في مباراة الدور الأول فشل الأهلي في الخروج فائزًا على الإنتاج بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويمتلك الأهلي سجلاً مميزًا خلال تاريخ مبارياته أمام الإنتاج من خلال الفوز في 10 مناسبات مقابل خمس تعادلات.

- التفوق على مختار

يمتلك مختار مختار تاريخًا سلبيًا أمام الأهلي حيث واجه الأحمر في 18 مناسبة في مسابقة الدوري فشل خلالها في تحقيق أي فوز.

مختار فشل في تحقيق أي فوز أمام الأهلي حيث تعادل في 11 مباراة مقابل سبع تعادلات.

- الاقتراب من بيراميدز

يسعى الأهلي إلى إعادة فارق الست نقاط مع بيراميدز وصيف الجدول، والتسع نقاط مع الزمالك متصدر المسابقة من خلال الفوز على الإنتاج في مباراة الليلة.

ويمتلك الأهلي 39 نقطة من 18 مباراة حيث يريد الأحمر الفوز في مبارياته المؤجلة من أجل إبعاد بيراميدز عن الوصافة ومنافسة الزمالك على القمة.